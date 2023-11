“Omaggio all’Umbria“ porta voci e note a Palazzo Gallenga

Per la stagione 2023 del progetto “Omaggio all’Umbria“ oggi alle 18 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri si tiene un concerto con il soprano Anna Rita Masciotti (nella foto), il clarinettista Marco Pelliccioni, accompagnati dal pianista Stefano Ragni e Ambra Cenci che illustrerà le musiche che verranno eseguite. In programma arie antiche di Francesco Paolo Tosti , di Astor Piazzolla, di Kurt Weill, di Benny Goodmann. Anna Rita Masciotti è un giovane talento in ascesa nel panorama della lirica: si è diplomata nella classe di canto lirico al Conservatorio Morlacchi di Perugia, ha seguito corsi di perfezionamento e di formazione per l’insegnamento della musica ad Assisi e a Foligno, come solista ha preso parte più volte alla stagione del Lirico Sperimentale “Belli“ di di Spoleto e a molte formazioni corali nei teatri di tutta Italia. Il clarinettista Marco Pelliccioni, nativo di Spello, si è diplomato anche lui al Conservatorio Morlacchi, si è perfezionato sotto la guida di Federico Savina e Valerio Serangeli ed è presidente dell’Accademia Musicale Ascesi di Assisi. L’ingresso è libero.