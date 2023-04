Omaggio al Signorelli Il capolavoro su pietra

Omaggio al Signorelli con una sua opera che è stata riprodotta sulla pietra, con l’antica tecnica della litografia. Un nuovo evento si è svolto nei giorni scorsi all’interno della "Valle di Signorelli" per il Cinquecentenario. Alla Tipografia Grifani Donati 1799, (uno dei 20 musei della Valle di Signorelli e della rete museale che la promuove) è stata riprodotta, con la rara e antichissima tecnica della litografia su pietra, la grande pala del Martirio di San Sebastiano, esposta in Pinacoteca. A realizzarla l’artista Fabio Mariacci, attivo in campo artistico dagli anni ‘70: "La Tipografia ha tutti gli strumenti d’epoca originali e qui abbiamo realizzato questo capolavoro, ma anche altri, come lo Stendardo di Raffaello, che fanno parte del patrimonio della città", racconta Mariacci. "È stata utilizzata la tecnica litografica pura con matita grassa e inchiostro su un supporto di una pietra di carbonato di calcio. In pratica si disegna la pietra e attraverso una procedura chimica si procede alla stampa".

Gianni Ottaviani, titolare della Tipografia Grifani Donati, spiega la scelta ricordando come "dall’inizio dell’Ottocento fino ai primi del Novecento la litografia ha permesso di ottenere le immagini a colori che prima non esistevano. La litografia, dopo l’originale, era la tecnica che allora permetteva di avvicinarsi di più al dipinto, con l’uso di colori – fino a 50 – e di altrettante pietre. In questo senso la litografia è l’antenata anche della nostra stampa digitale e della sua estrema fedeltà all’originale". La Tipografia Grifani Donati, luogo unico nonché museo della stampa, conserva ancora i macchinari del 1799, anno della fondazione, in funzione ed è una delle poche realtà che può realizzare questa tecnica con le modalità dell’epoca.