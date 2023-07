Omaggio a Valerio Gildoni "Nel ricordo di un eroe"

CITTA’ DI CASTELLO – Nel ricordo di un eroe caduto in servizio 14 anni fa e mai dimenticato. Ieri Città di Castello ha commemorato il quattordicesimo anniversario dalla morte del Colonnello Valerio Gildoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. L’ufficiale dei Carabinieri, nato nel capoluogo tifernate dove vive la sua famiglia, era caduto in servizio. Il 17 luglio del 2009 il Colonnello venne colpito da un colpo di fucile esploso da un anziano che si era barricato nella propria abitazione a Nanto, in provincia di Vicenza, mentre tentava di convincerlo ad arrendersi.

La cerimonia in suo ricordo si è svolta ieri mattina al cimitero monumentale di Città di Castello, dove il Colonnello è sepolto. La toccante commemorazione è stata presieduta dalla mamma Paola insieme al fratello Don Alberto e al vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini, che ha tenuto un breve momento di preghiera davanti alla tomba (alla presenza tra gli altri anche del Cappellano Militare Interforze don Giuseppe Balducci). All’evento hanno preso parte anche il comandante della Legione Carabinieri Umbria Gerardo Iorio, quello Provinciale Stefano Romano, il Comandante della Compagnia di Città di Castello Giovanni Palermo, l’assessore Rodolfo Braccalenti in rappresentanza del Comune tifernate. Alla cerimonia in ricordo di Gildoni hanno portato il loro saluto l’associazione Nazionale Carabinieri di Città di Castello e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Vicenza i cui membri hanno deposto un omaggio floreale in ricordo di questo valoroso militare.