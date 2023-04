Omaggio a Dante con Pamela Villoresi e Marco Scolastra

Le “Giornate Dantesche 2023“ si concludono stasera sera alle 21 all’Auditorium San Domenico con “La somma sapienza e ‘l primo amore“: una lectura Dantis per voce solista e pianoforte che riunisce due artisti molto apprezzati, l’attrice Pamela Villoresi (foto) come voce recitante e il musicista folignate Marco Scolastra al pianoforte, sulle note di Liszt e Chopin. Racconta Villoresi a proposito dell’omaggio a Dante: "Potevo scegliere un’interpretazione compassata, una lettura tecnica e prudente per mettermi al riparo e non rischiare. Ho deciso il contrario e ho giocato coi versi, coi personaggi, col loro parlare, le sensazioni che mi suscitavano, le emozioni e la meraviglia. Ho deciso di condividere quest’avventura insolente col maestro Marco Scolastra, che si diverte a rischiare, come me, e che ha deciso di proporre brani scelti e accurati per diventare con me interprete dei versi divini".

Alle 17.30, nella Sala Sisto IV di Palazzo Trinci, incontro con Giulio Ferroni, professore emerito alla Sapienza, su “E cede la memoria a tanto oltraggio: Dante tra l’oltre e il limite)“