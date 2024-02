Olympia Thyrus, una vittoria che vale oro in chiave salvezza

OLYMPIA THYRUS

1

LAMA

0

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Siragusa, Mengoni, Mencarino, Federici, Poggi, Grassi, Gesuele, Agostini, Sugoni N. A disp.: Pitaro, Dita, Filipponi M., Bernardini, Filipponi L., Sugoni A., Vaccaro, Giubilei, Rako. All.: Sugoni

LAMA: Mariangioli, Petricci, Volpi, Lignani, Bernardini, Cappellacci, Laurenzi, Bernicchi, Bartolucci, Cano, Simeone. A disp.: Scarselli, Tugliani, Marinelli, Valenti, Bartoccini, Mariotti, Bartolini. All.: Caporali (squalificato).

Arbitro: Caresia di Trento (Frizza-Stocchi di Perugia)

Marcatore: 8’ st Poggi.

Note: spettatori 150 circa. Espulso nell’intervallo fra primo e secondo tempo Gesuele (O) per proteste. Recupero: pt 2’, st 4’.

TERNI - Vittoria di platino per l’Olympia Thyrus che batte di misura il Lama staccando l’ultimo posto, avvicinando la salvezza diretta. Ko pesantissimo invece per la formazione di Caporali che resta inchiodata al terzultimo posto ma vede avvicinarsi Nestor e Spoleto ad una sola lunghezza. A decidere la sfida è la stoccata di Poggi in avvio di ripresa dopo che, nell’intervallo, la Thyrus era rimasta in dieci per il rosso a Gesuele per proteste. Nel finale forcing del Lama ma la festa è tutta dei ragazzi di Sugoni.