Oltre mezzo milione al territorio. Dalla Fondazione Cassa Risparmio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto chiude l’anno 2023 con un ottimo risultato. Le erogazioni sul territorio hanno superato il mezzo milione di euro. Il Consiglio di indirizzo della Fondazione, guidata dal presidente Mario Mari, ha approvato il bilancio di esercizio e di missione chiuso alla data del 31 dicembre scorso. La Fondazione, in termini economici e finanziari, ha conseguito un risultato decisamente positivo, con un avanzo di gestione di oltre un milione di euro. Una ottima performance, soprattutto se si tiene conto che anche quest’anno, e ormai sono otto esercizi consecutivi, non sono stati distribuiti dividendi dalle quote di minoranza che detiene nella Cassa di Risparmio di Orvieto Spa. L’attività erogativa della Fondazione del 2023 ha rispettato in pieno quanto programmato. Molte le iniziative portate a termine, ampiamente dettagliate nel bilancio di missione. Nel corso dell’anno sono stati pubblicati sei bandi, con i quali sono stati sostenuti 67 progetti di associazioni ed enti pubblici e privati che operano sul territorio di competenza.

A questi si aggiungono i contributi relativi ad alcuni significativi progetti, fra cui il rinnovo della convezione con la Caritas diocesana che ha permesso di continuare a sostenere molte famiglie del comprensorio che versano in una situazione di grave difficoltà economica e sociale, l’adesione all’iniziativa dell’Acri per il contrasto alla povertà educativa, la nuova campagna di scavo archeologico Campo della Fiera e la manifestazione “Umbria Jazz Winter“, che ha festeggiato i sui primi trent’anni, per citare i più rilevanti. L’importo complessivo delle erogazioni è stato di oltre 550 mila euro, con ben 86 iniziative, a testimonianza dell’importanza che la Fondazione continua a rivestire per la valorizzazione del territorio, con il sostegno di molte associazioni che svolgono un’opera particolarmente meritoria in tutti i settori di competenza dell’Ente: dall’arte all’istruzione, dalla sanità al volontariato, dallo sviluppo economico all’assistenza agli anziani fino alle attività sportive.

Cla.Lat.