“Oltre le nuvole per Roberta“ Dono all’ospedale di Orvieto

ORVIETO - L’associazione “Oltre le nuvole per Roberta“ ha donato una poltrona multifunzionale per la somministrazione di terapie mediche al reparto di Oncologia dell’ospedale “Santa Maria della Stella“. Il presidio sanitario, di ultimissima generazione, è stato subito messo in uso nella sala infusioni e può essere gestito autonomamente dai pazienti tramite semplici dispositivi elettronici. Soddisfazione e gratitudine sono state espresse dal dottor Patrizio Angelozzi, direttore sanitario dell’ospedale, e dal personale medico e infermieristico del reparto. Alla consegna della poltrona erano presenti anche il sindaco di Porano, Marco Conticelli, e una delegazione del Comune con i rappresentanti delle associazioni di Porano. La donazione è stata possibile grazie ai proventi di una cena di beneficenza che ha coinvolto l’intero paese e quanti hanno creduto nell’idea dell’associazione. Nel tempo “Oltre le nuvole per Roberta“ ha effettuato altre iniziative di solidarietà e a breve sarà organizzata una nuova raccolta fondi.