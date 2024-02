Ok piante e fiori : "Sono doni sempre graditi"

L’omaggio floreale in occasione della Festa degli Innamorati, secondo un’indagine svolta tra i vivaisti di Cia resta il dono più gradito da fare alla propria dolce metà. Bouquet e piante da interno in via di diffusione tra le valutazioni dei consumatori, ma sono i fiori recisi ad avere la meglio come scelta d’acquisto. Specialmente le rose, che si confermano in cima alla classifica delle preferenze spesso abbinate ad oggettistica a tema, come ad esempio gli orsacchiotti di peluche. Ma c’è di più. "Molto richieste e apprezzate sono anche le piante di orchidea - fa sapere Salvatore Di Leva - e sta ritornando in voga la mimosa. Inoltre, ci sono numerose persone che intendono fare dei semplici pensieri e si appoggiano a piccole piantine stagionali".