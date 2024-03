Ok del Consiglio. Si farà la strada di collegamento

PERUGIA - C’è il sì del Consiglio comunale alla richiesta di realizzazione della strada di collegamento tra via Anna Magnani/ e via Evangelista Torricelli a Ponte San Giovanni.

La richiesta era arrivata dal consigliere comunale di FdI, Paolo Befani (nella foto) che ha spiegato come in seguito ad alcuni interventi urbanistici e di viabilità che hanno determinato la chiusura dei passaggi a livello della linea ferroviaria a Balanzano, nel Prg è stata individuata la possibilità di realizzare, all’altezza dell’intersezione tra le vie Manfredi e Magnani, un nuovo collegamento con via Evangelista Torricelli.

Visto che non emergono ostacoli alla rapida realizzazione della via, la proposta prevede di impegnare l’amministrazione comunale a programmare in tempi rapidi la realizzazione della nuova strada, per traffico veicolare leggero, di collegamento tra il quartiere di Balanzano e la restante frazione di Ponte San Giovanni; a verificare la possibilità di utilizzare il tracciato previsto nel vigente Piano regolatore oppure valutare la possibilità, forse meno costosa e invasiva, di collegare via Alberto Sordi a via Bruno Colli. Befani ha rimarcato infine che, a differenza di quanto sostenuto da alcuni secondo cui la prima proposta aumenterebbe il rischio di una strada davanti alle abitazioni, ciò non corrisponde al vero come si evince dal dettaglio del Prg.

Lo stesso si può dire, ha aggiunto, per l’eventuale seconda opzione che, come sottolineato dalla dirigente in commissione, appare addirittura più sicura in quanto con tracciato maggiormente rettilineo.