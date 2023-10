Ok al termovalorizzatore. Saranno i Comuni a decidere dove costruirlo

Saranno i Comuni a decidere dove realizzare il termovalorizzatore che dovrà essere pronto e funzionante entro il 1° gennaio 2028.

La Seconda commissione del Consiglio regionale con il voto favorevole dei commissari di maggioranza (Mancini, Castellari, Pastorelli, Puletti e Rondini - Lega) e il voto contrario di Bianconi-Misto, Bettarelli-Pd e De Luca-M5S, ha infatti approvato il Nuovo Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti che ora deve superare l’ultimo scoglio in Aula che ha il perno proprio nella realizzazione dell’impianto per bruciare i rifiuti. Piano a cui, anche ieri, sono state apportate modifiche.

Viene intanto evidenziato che solamente in esito all’aggiudicazione della gara per la realizzazione del termovalorizzatore regionale sarà possibile conoscere con esattezza la localizzazione di questo impianto e di conseguenza quantificare con esattezza i costi di trasporto da porre a base di gara.

Con questo emendamento viene di fatto fissata una tabella temporale di adempimenti che l’Auri dovrà porre in essere affinché si giunga al 31 dicembre 2027 con il termovalorizzatore ultimato e la gara per l’affidamento dei servizi di superficie, trattamento e smaltimento in corso.

In questo modo – è stato specificato dal direttore regionale Stefano Nodessi – si potrà passare alla fase di regime del Piano a partire da gennaio 2028, quindi centrare l’obiettivo del conferimento rifiuti in discarica inferiore al 10 per cento e conseguentemente avere sufficiente spazio residuo nelle 3 discariche regionali tale da scongiurarne l’ampliamento.

Nell’altro emendamento si prende in sostanza atto dell’importante progetto finanziato dal Pnrr per il recupero dei pannolini, che l’attuale gestore dell’Ati 2 sta realizzando presso il sito di Ponte Rio di Perugia.

"Questo impianto – ha detto Nodessi – costituisce un importante azione per la riduzione della produzione di rifiuti in linea con quanto contenuto nel nuovo Piano".

Respinto invece il secondo emendamento che prevedeva di tenere strettamente conto dell’indicazione espressa nella delibera del Cal e che cioè sia la Regione e non l’Auri a stabilire il posizionamento dell’impianto di termovalorizzazione.

Ma anche che la proprietà dell’impianto stesso stia in capo alla Regione. Approvato poi l’emendamento che prevede che la Regione e l’Auri promuovono l’adozione di sistemi di tariffazione puntuale anche con meccanismi incentivanti.