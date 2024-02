Oggi subito in campo . Rientrano Kouan e Sylla

PERUGIA - I biancorossi torneranno subito in campo, questa mattina, per iniziare a preparare la prossima gara in programma domenica a Sassari contro la Torres. Formisano avrà sicuramente a disposizione Kouan e Sylla, entrambi hanno scontato ieri sera il turno di squalifica. Da valutare, invece, gli altri giocatori che hanno saltato la partita con la Fermana. L’unico che potrà recuperare sembra essere Angella, il difensore è rimasto fuori ieri sera per un affaticamento muscolare che, però, potrebbe smaltire per la sfida contro la seconda della classe. Tre rientri importanti, per l’allenatore del Perugia, in tutti i reparti. Ancora out, però, Vazquez, Vulikic, Bartolomei e Bozzolan. E sembra ancora difficile quantificare i rientri, con Bartolomei e Vazquez che sembrano più vicini al rientro. Il programma di Formisano proseguirà con una seduta al mattino in agenda domani. C’è poco tempo.