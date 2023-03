Oggi l’ultimo saluto a Tommaso Lisetti

Un altro giorno triste per Città di Castello che saluta, per l’ultima volta, un ragazzo di 24 anni, Tommaso Lisetti morto nell’incidente stradale di lunedì mattina a Lerchi. I funerali si svolgono oggi alle ore 15 nella chiesa di Riosecco, frazione dove il giovane viveva con la sua famiglia (la stessa chiesa in cui a dicembre c’erano stati i funerali di due dei quattro ragazzi che persero la vita nell’incidente di San Giustino). Dal pomeriggio di ieri la salma del ventiquattrenne è a disposizione della famiglia nella camera mortuaria dell’ospedale tifernate dove un pellegrinaggio ininterrotto di parenti e amici in visita è andato avanti per tutta la giornata. Un ultimo saluto a Tommaso che viene ricordato da tutti come "simpatico, solare, disponibile": così lo descrivono in molti, in un fiume di messaggi di cordoglio e affetto che sono proseguiti anche in queste ultime ore. Tommaso Lisetti ha perso la vita lungo la strada Aretina mentre andava verso Citerna nel ristorante dove lavorava, l’incidente lunedì attorno alle 8.15. Il giovane era a bordo della sua Fiat Panda che si è scontrata con un tir che procedeva in senso contrario. Sull’incidente sono ancora in corso delicate indagini da parte della polizia locale mentre tutti gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto sono stati acquisiti dalla Procura di Perugia che ha aperto un fascicolo, come da prassi, per omicidio stradale. Grande cordoglio attorno alla morte del ragazzo anche da parte delle associazioni sportive: appassionato di calcio, Tommaso aveva giocato come attaccante con alcune squadre del territorio sia umbre che toscane.