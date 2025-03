Oggi le selezioni . Sede Unisapori Perugia

Oggi nella sede di Università dei Sapori, a Perugia, via Fontivegge 55, selezione di personale promossa da InterContinental Malta (dispone di 481 camere e suites, di un Club InterContinental Lounge, di vari bar e ristoranti, tra i più grandi dell’isola). Le figure richieste: aiuto-cuochi; aiuto-pasticceri; cuochi; barman; food & beverage server; supervisor; assistenti alle piscine. Per partecipare alle selezioni bisogna avere minimo 18 anni compiuti; avere residenza in uno dei Paesi che fanno parte dell’Unione Europea; avere un media conoscenza della lingua inglese (conversazione). La struttura offre: contratto a tempo determinato di minimo 6 mesi con possibilità di rinnovo; divisa da lavoro e servizio di lavanderia; supporto nella ricerca dell’alloggio con possibilità di appartamenti a prezzo agevolato; vitto durante il turno di lavoro. Il programma delle selezioni prevede dalle 9:30 alle 10:30 la presentazione dell’azienda, dalle 10:30 alle 13 i colloqui con i referenti dell’Hotel. Chi fosse interessato a candidarsi per questa esperienza deve presentarsi dalle 9:30 all’Università dei Sapori, portando con sé un curriculum formato europass in lingua inglese.