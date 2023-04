Oggi la cronaca la facciamo noi

Oggi siamo qui a giocarci una partita importantissima: la finale del Campionato di Giornalismo. Ventiquattro scuole, tra febbraio e marzo, hanno lottato per aggiudicarsi la vittoria ed ora in sei sono passate alla fase clou del campionato: gli ultimi scontri diretti. Sono già scesi in campo San Paolo e San Sisto, Passaggio di Bettona e Montone, e adesso tocca a noi: “Foligno 5” vs “Primaria Gabelli”. La squadra di Colfiorito schiera i suoi diciotto titolari e un prestito inaspettato della Primaria. Per portare a casa l’ambito trofeo ci siamo allenati da giornalisti. A caccia di notizie. E la notizia ci è letteralmente rimbalzata davanti agli occhi. Mentre eravamo in piazza a riscaldarci a biliardino, abbiamo sentito una gran botta: un incidente stradale. Era la notizia che cercavamo per fare goal! Così l’abbiamo proposta al mister e in classe abbiamo preparato la tattica di gioco, assegnato i ruoli e testato lo schema. Tutta la nostra pluriclasse è scesa in campo, cercando di fare squadra e di dar vita ad una gara sprint. Bella e appassionante. Puntando proprio sul giornalismo. Da manuale, ci siamo chiesti le domande fondamentali, cui deve rispondere qualsiasi articolo di giornale: le cinque “W” del Giornalismo anglosassone: “Chi?”(Who), “Che cosa?” (What), “Dove?” (Where), “Quando?”(When), “Perché?”(Why) e abbiamo costruito il nostro gioco. In fondo anche l’allenatore chiede: “Chi lo marca quello?”, “Che cosa aspetti a passarla?”, “Dove vai? Mettiti in barriera!”, “Perché non gli corri dietro?”. In realtà il giornalismo italiano aggiunge anche un’altra domanda: “Come?”, ma volendo scrivere un pezzo di cronaca ci siamo fermati a cinque. E il risultato è questo: “Venerdì 31 Marzo 2023, all’incrocio che porta all’abitato di Colfiorito, si è verificato un incidente stradale tra due macchine, che procedevano in direzione opposta. La Punto di S.L., proveniente da Foligno, non si è fermata allo stop ed è andata contro la Panda di M.V., che aveva la precedenza. Sul posto è stata chiamata l’ambulanza, ma per fortuna nessun ferito grave.” Alcune notazioni a bordo campo: nel pezzo ci sono solo le iniziali dei nomi delle persone coinvolte nell’incidente, a tutela della loro privacy. Per dimostrare che era tutto vero, poi, abbiamo anche fatto delle foto, evitando così il fuorigioco: le immagini centrano subito l’obiettivo… Il nostro esordio è stato molto interessante: la prima volta da veri giornalisti! E ci siamo divertiti a raccontare un episodio successo “in casa”. Ora giochiamo la partita vera e propria. Siamo pronti. Il fischio d’inizio ci dà il via, il tifo di Colfiorito ci sostiene e l’arbitraggio è di altissimo livello: che vinca il migliore!