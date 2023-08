OGGI IL TAGLIO DEL NASTRO

Tutto pronto per il taglio del nastro del Corciano Festival con il taglio del nastro oggi alle 18 in Piazza Doni (in caso di maltempo nella sala del Consiglio di palazzo Comunale). Subito dopo nella chiesa di San Francesco si apre la mostra “Il Perugino alla Sistina - Un viaggio da Roma a Corciano“, itinerario visivo fino alla Chiesa Santa Maria Assunta. Alle 20 apre la Taverna del Duca, alle 21 in piazza Coragino “Da novo et d’antico” sulle note della Corciano Festival Orchestra diretta da Alessandro Celardi. Verranno eseguite in prima assoluta le opere vincitrici del Concorso Internazionale di composizione originale per Banda, con cerimonia durante l’intervallo del concerto. Ingresso a 5 euro.