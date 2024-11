Oggi i lavori per lo statuto dell’associazione

Nel pomeriggio di oggi, alle 15.30, nella Sala della Conciliazione del Palazzo comunale di Assisi, si terrà l’incontro “Comunità energetiche rinnovabili. Il ruolo della pubblica amministrazione e le opportunità per il territorio e le imprese“, organizzato dall’associazione Anfiteatro. Il Comune avrà un suo spazio in cui verranno condivisi i passaggi che consentiranno, entro la fine del 2024, di costituire la Comunità energetica rinnovabile, già presentata nella XXVIII Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conosciuta anche come Cop28, tenutasi a Dubai lo scorso dicembre, a cui l’amministrazione di Assisi ha attivamente partecipato. In particolare, verrà presentato lo statuto dell’associazione che si occuperà della gestione della Cer e saranno illustrati i tempi e le modalità di adesione all’avviso pubblico che il Comune predisporrà per individuare i membri fondatori. L’iniziativa ha lo scopo di approfondire temi e aspetti tecnici relativi alle Cer di interesse per i principali interlocutori: cittadini, imprese e associazioni del territorio. Le Comunità energetiche rinnovabili sono infatti delle unioni tra produttori e consumatori di energia elettrica, finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili. I lavori saranno moderati da Beatrice Marconi.