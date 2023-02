’’Oggi cucino io’’ Conversazioni ai fornelli tra scrittori e studenti

FOLIGNO – Si chiama ’’Oggi cucino io’’ l’ultima idea di Sara Ruffinelli e Sara Ortolani, organizzatrici della seconda edizione del Festival del Fantasy, che si terrà a Foligno dal 29 aprile al primo maggio in collaborazione con Associazione Amici Spello, Comune Foligno, Custodi di Dramar, Biblioteca dei ragazzi. La nuova iniziativa è tutta giocata sullo scambio tra le generazioni ma con il filo conduttore della cucina. L’iniziativa, che coinvolgerà gli alunni della Casa del ragazzo, consentirà di cucinare e chiacchierare insieme, dando la possibilità ai ragazzi di ascoltare le esperienze di professionsti e personaggi di spessore. Scrittori e non solo si cimenteranno nell’ insolito ruolo di cuochi e realizzeranno ricette insieme agli alunni con i quali parleranno del loro percorso lavorativo e letterario. Tra gli ospiti al momento in calendario figurano già Edoardo Albinati, Marino Bartoletti (foto), Antonio Fusco, Pierdante Piccioni. Si partirà con Albinati giovedí 2 marzo e a seguire arriveranno gli altri. L’evento è previsto a porte chiuse ma verrà registrato da Umbria Tv. Intanto Ruffinelli e Ortolani ringraziano anticipatamente ragazzi e insegnanti per la loro disponibilità.