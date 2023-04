’Oggi cucino io’, ai fornelli arriva Marino Bartoletti

’’Oggi cucino io’’: quando personaggi che nella vita fanno altro si cimentano con i fornelli possono nascere esperienze di vita e di relazione, oltre che gastronomiche, interessanti e stimolanti. Il progetto è nato da un’idea di Sara Ruffinelli e Sara Ortolani, organizzatrici della seconda edizione del Festival del Fantasy, che si terrà a Foligno dal 29 aprile al primo maggio, in collaborazione con l’associazione Amici di Spello, Comune di Foligno, Custodi di Dramar, Biblioteca dei ragazzi. L’iniziativa coinvolge anche gli studenti della casa del ragazzo di Foligno che si sono trovati a tu per tu con scrittori e personaggi della cultura che si sono cimentati nell’insolito ruolo di cuochi, realizzando ricette insieme agli lunni con i quali hanno anche parlato del loro percorso lavorativo e letterario. Molti i nomi che sono già arrivati a Foligno, come Edoardo Albinati, Pierdante Piccioni e Antonio Fusco. E prossimamente, il 12 aprile, sempre alla Cnos-Fap Casa del Ragazzo, sarà la volta dell’ultimo appuntamento, stavolta con il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, volto noto anche della televisione, che racconterà le sua esperienza di lavoro e sicuramente anche tanti aneddoti di vita mentre cucinerà insieme ai ragazzi. E visto il bilancio positivo di ’’Oggi cucino io’’ a settembre - annunciano Riffinelli e Ortolani - si riparte. L’iniziativa ha consentito di coniugare piacevolmente la passione per le eccellenze e le tradizioni del cibo con letteratura ed esperienze di vita, creando uno scambio tra i giovani e personaggi che hanno già fatto percorsi importanti di vita e lavoro.

pa.pe.