Oggi c’è la premiazione delle migliori pizze pasquali locali

E’ in programma per oggi alle 19 nella “Sala di Tonino“ in via Cipriano Manente la premiazione della sedicesima edizione del concorso delle pizze di Pasqua orvietane. L’evento è organizzato dall’associazione Club Amici della stampa con la collabozione di Slow Food e dell’associazione Cenacolo gastrosofico italiano “Pier Luigi Leoni“. "Questa edizione – afferma il presidente del Club Amici della stampa, Alessandro Lidonni - è dedicata esclusivamente ai prodotti amatoriali e a chi, nelle proprie cucine orvietane ogni anno, ormai per tradizione, ha piacere a creare la propria pizza di Pasqua".

A giudicare le pizze saranno alcuni dei professionisti della pasticceria orvietana che insieme al resto dei giurati, tra cui anche alcuni soci del Club, anche quest’anno si impegneranno per eleggere la pizza più buona di tutte tra le salate e le dolci che vorranno partecipare. La giuria si è riunita per l’assaggio e le votazioni in seduta pubblica ieri pomeriggio. Oggi è in programma la premiazione nel corso della quale sarà possibile iscriversi alla associazione e partecipare a una lotteria. Al termine della manifestazione, le pizze in concorso saranno offerte in degustazione.