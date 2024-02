Oggi alle 11 l’inaugurazione della mostra

ORVIETO Sarà inaugurata oggi alle 11 all’auditorium ’Gioacchino Messina’ di Palazzo Coelli, la mostra permanente dedicata all’artista Pier Augusto Breccia (1943-2017), maestro della Pittura Ermeneutica ovvero dell’arte "d’interpretazione strettamente legata al metodo e alla tecnica del comprendere". Il maestro, con la sua pittura, ha inaugurato ciò che si può definire un "altro modo di intendere l’arte", cioè un invito a entrare in uno spazio che lascia libero lo spettatore di interpretare il mondo non come cosa ma come parola. Breccia esprime attraverso le forme della sua pittura una vasta tematica profondamente radicata nella natura dell’uomo, quale egli la concepisce, in una visione che fonde in unità indissolubile i problemi "della specie" con quelli "dell’individuo", i valori "dello spirito" con quelli "della materia".