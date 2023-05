Officine Netti, suggestivo progetto Riattivare l’impianto per l’energia

Un suggestivo manufatto di archeologia industriale potrebbe presto tornare a nuova vita e recuperare la sua funzione originaria che era quella di produrre energia elettrica. Si tratta dell’impianto idroelettrico delle Officine Netti, una delle prime centrali per la produzione di energia idroelettrica progettata e realizzata a partire dal 1893 dall’ingegnere Aldobrando Netti. Ora il Comune punta a riattivarla tramite un progetto di comunità energetica che è stato presentato in Regione. A Orvieto il primo edificio a essere illuminato a elettricità dal 5 aprile 1896 fu il teatro Mancinelli, al quale seguirono l’illuminazione pubblica della città e gli edifici di pubblica utilità. "Anche per questo motivo per decenni e fino al secondo dopoguerra le Officine Netti sono state non solo un impianto di tecnologia industriale ma anche e soprattutto un simbolo, entrato di fatto stabilmente nell’immaginario collettivo di tutta la comunità orvietana. L’ubicazione stessa della centrale, isolata in un bosco ripariale sul fosso che drena le acque della valle Tione, è estremamente suggestiva" spiegano i responsabili del Fondo ambiente italiano. Il vicesindaco Mario Mazzi fa il punto sul lavoro che si sta svolgendo sul fronte delle energie rinnovabili. "Siamo molto attivi con la Regione e abbiamo fatto incontri sia con i tecnici che con l’assessore Morroni, per mettere a punto le situazioni attuali dell’inserimento degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli e industriali. Allo stato attuale i coefficienti di occupazione di suolo pubblico sono definiti e questo anche grazie al confronto che abbiamo avuto. Questo tuttavia oggi sembra non essere più di soddisfazione completa per tutti i soggetti interessati e quindi la Regione, sollecitata anche a livello nazionale, sta rivedendo questi coefficienti. Ci sono difficoltà serie per quanto riguarda l’utilizzazione del fotovoltaico in quanto le cabine elettriche indicate non sono sufficienti. Attiveremo a breve, per le Comunità energetiche, una convenzione con una società per verificare quale potrebbe essere l’attività del Comune nello sfruttamento delle energie alternative" dice Mazzi.

Cla.Lat.