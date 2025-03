"Offerta formativa anche nei piccoli borghi. Personale, incentivare il ricambio"

Caterina Corsaro è stata riconfermata alla guida della segreteria della Cisl scuola Umbria. Con lei, nel direttivo, Claudia Amorosi, Michele Duranti, Stefania Galeazzi e Federica Picone.

"Le istanze e le questioni che la scuola deve affrontare – afferma Corsaro – i processi di innovazione in atto che riguardano l’ambito tecnologico e anche quello delle metodologie, l’esigenza di favorire un continuo aggiornamento della professionalità di tutto il personale scolastico, la necessità di valorizzare in misura sempre maggiore e significativa l’autonomia delle istituzioni scolastiche chiede a noi sindacato, nell’esercizio del nostro mandato, di affrontare alcuni temi di particolare rilevanza. Questo processo passa dalla retribuzione del personale attraverso nuove risorse finanziare pensando anche ad una riduzione dei carichi fiscali. Poi la difesa dell’offerta formativa anche nei territori più piccoli e marginali e quindi favorire il ricambio generazionale. Un ricambio - conclude Corsaro - che si pone come necessario in quanto, come rilevato da rapporti più recenti, il corpo docente in Italia è tra i più anziani del mondo".