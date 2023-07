Occupazione di garage Interviene la Polizia Espulso un ’irregolare’

Occupazione abusiva di un garage in via Pievaiola: interviene la Polizia. Il proprietario ha riferito di aver notato delle persone che dormivano in giacigli di fortuna. Dopo una perlustrazione i poliziotti hanno scovato un ivoriano, classe 1993, senza fissa dimora, che dormiva su un materasso. Accanto c’erano anche alcuni oggetti riconducibili al consumo di stupefacenti. Portato in Questura, il 29enne è risultato essere irregolare sul territorio nazionale. Avviate le pratiche per l’ espulsione.