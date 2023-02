Occupazione cresciuta di 10.437 unità nell’ultimo anno

PERUGIA Nel 2022 le imprese umbre hanno accresciuto l’occupazione di 10.437 unità (+4,1%), passando da 255.875 addetti di dicembre 2021 a 266.312 di dicembre 2022.Lavoro nelle aziende è aumentato di più in provincia di Perugia (+4,2%, +8.236 occupati) rispetto a quella di Terni (+3,7%, +2.201). A rilevarlo il Sistema camerale, su cui la Camera di Commercio dell’Umbria. L’andamento occupazionale regionale è inferiore, ma non di molto, a quello medio nazionale (+4,1% contro +4,6%) e questo si può anche spiegare con il fatto che il tessuto produttivo umbro, dopo aver perso molta produttività soprattutto durante la Grande Recessione scoppiata nel 2009 a seguito della crisi finanziaria internazionale esplosa nel 2008, è impegnata nel recupero della produttività. Quanto al recupero dell’occupazione persa durante la pandemia da Covid-19, in Umbria era già avvenuto nel 2021 e, a fine 2022, gli addetti delle imprese umbre superano di 11.262 unità quelli esistenti a dicembre 2019 (+4,4%). A livello di province, rispetto a dicembre 2019 quella di Perugia a dicembre 2022 presenta 8.846 occupati in più (+4,5%) e quella di Terni 2.416 ((+4,1%).