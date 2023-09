"Occorrono interventi urgenti al cimitero". Appello di Giovannini

ORVIETO - Un cimitero sul quale bisogna ancora investire per renderlo attento alle esigenze di chi lo frequenta, ma anche di chi ci lavora. Lo sostiene il consigliere comunale del Pd Federico Giovannini che ha presentato una interrogazione sollecitando interventi. "Alcuni mesi fa – dice il consigliere – una signora era rimasta chiusa nel cimitero perché si era trattenuta oltre l’orario e ha chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco per uscire: a oggi, infatti, ancora manca la campanella di avviso della chiusura e mancano illuminazioni visive per le persone che hanno problemi di udito. Ci sono state, poi, segnalazioni – aggiunge Giovannini – di auto e moto che entrano ed escono dal cimitero senza ovvi motivi come il trasporto di persone disabili per cui andrebbero sorvegliati con telecamere i punti di accesso". Non solo. Contonia il consigliere: "Le persone continuano inoltre a cadere sui gradini di accesso al cimitero perché, soprattutto quando piove ed è bagnato, il pavimento risulta scivoloso e manca il corrimano. Infine l’ufficio del custode non ha il bagno attiguo".