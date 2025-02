Obiettivo sicurezza: 13 posti di controllo

Sicurezza: agenti schierati su 13 posti di controllo per verificare il traffico in entrata e in uscita nella zona di Città di Castello e prevenire i furti. Sono state identificate oltre 200 persone, monitorati 120 veicoli e 3 esercizi pubblici per il rispetto delle normative in materia. Prosegue l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato in tutta la provincia, disposti dal questore con la finalità di innalzare la percezione di sicurezza e prevenire furti e reati in genere. L’attività svolta venerdì 7 febbraio nel territorio di Città di Castello, ha visto impiegate le volanti del commissariato insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le zone industriali, le principali vie d’accesso alle città, le piazze e le zone residenziali anche più isolate e periferiche. Durante le verifiche, sono stati effettuati dagli agenti pattugliamenti - anche appiedati - delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e lo spaccio di stupefacenti. I controlli saranno ripetuti anche nei prossimi giorni in diverse zone del territorio.