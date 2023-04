Obiettivo ’Festa sicura’ Ceri con più telecamere ma la Piazza sarà gremita

Ha avuto esiti positivi l’incontro dedicato agli aspetti organizzativi della Festa dei Ceri in tema di sicurezza, in rapporto alle leggi attualmente in vigore. Il summit si è svolto nella Prefettura di Perugia nella mattinata di giovedì. Erano presenti il prefetto Gradone, il questore Bellassai, il sindaco di Gubbio Stirati, alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine come i vigili del fuoco, il comandante della Polizia locale Elisa Floridi, oltre ai presidenti delle Famiglie dei Ceraioli Ubaldo Minelli, Patrik Salciarini e Ubaldo Gini, dell’Università dei Muratori Giuseppe Allegrucci e del Maggio Eugubino Marco Cancellotti.

"Sulla base di uno studio effettuato dai Comandi Provinciali e Regionali dei Vigili del Fuoco, che ringrazio, e sulla base della circolare Piantedosi – ha dichiarato il sindaco Filippo Stirati – la Festa dei Ceri, anche per le sue peculiarità storiche, non rientra più nei parametri del pubblico spettacolo, ma in quelli della ingegneria comportamentale. Di conseguenza, per quanto riguarda Piazza Grande, considerando che i ceraioli sono protagonisti, parte attiva, anima vera e propria della manifestazione e non definibili come pubblico, la capienza consentita può superare senza problemi le diecimila persone. Uno studio che funge da garante e ci tranquillizza anche per quanto riguarda il futuro della manifestazione".

Restano ovviamente ferme tutte le altre procedure riferite alle disposizioni antincendio, al rafforzamento dei controlli con l’aggiunta di un’altra telecamera rispetto a quelle esistenti, al potenziamento dei presidi medici per evitare che ci siano zone scoperte e non facilmente raggiungibili. Al Comune è stata suggerita l’idea di una borsa di studio per una tesi di laurea in ingegneria sugli aspetti organizzativi riferiti alla Festa dei Ceri che potrebbe assumere valenza nazionale e creare così un importante precedente. Il sindaco Stirati, inoltre, ha tenuto a ringraziare tutti per la collaborazione ricevuta e per aver compreso appieno le dinamiche ed i contenuti della manifestazione, che da sempre viaggia su binari di unicità e che è perciò difficile incorporare in leggi definite e stringenti.