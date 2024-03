Obiettivo Città del Cioccolato : "Sarà inaugurata con la kermesse"

Il futuro di Eurochocolate con il suo ritorno a Perugia a novembre si intreccia con Il destino della “Città del Cioccolato“ che sta nascendo all’interno del Mercato Coperto e che si spera di inaugurare proprio in occasione dell’edizione dei trent’anni della kermesse.

Ieri si è anche fatto il punto sullo stato dei lavori, con l’assessore all’urbanistica, Margherita Scoccia, che ha dato notizia della recentissima approvazione, da parte della commissione di valutazione del Comune, del progetto esecutivo della Città del Cioccolato presentato dalla società “Destinazione Cioccolato“. Un passo significativo verso l’imminente firma (prevista entro marzo) della convenzione trentennale che darà la possibilità di procedere all’apertura del cantiere del Mercato Coperto. "Adesso parte la fase attuativa – ha detto l’assessore – dopo la riqualificazione del Mercato Coperto. E’ importante ipotizzare un punto di riferimento fisico e costante in centro storico sul tema del cioccolato, significa valorizzare l’identità". Per il sindaco Romizi, "la struttura, quando verrà restituita alla città in tutta la sua bellezza, diventerà un attrattore turistico di interesse nazionale e internazionale".

Dopo aver mostrato un video e il nuovo marchio, il presidente del Cda di Destinazione Cioccolato Vasco Gargaglia ha detto che "ci sono tanti lavori da fare ma l’obiettivo è aprire la Città del Cioccolato in occasione di Eurochocolate". Il modo in cui si intrecceranno ma anche il progetto esecutivo verranno svelati a breve. Sulla questione dei discussi Fasci littori, Guarducci ha annunciato "un videomapping con proiezioni che ne elimineranno le vista". E presto si lancerà un progetto di crowdfunding al quale si potrà partecipare con piccole quote.

S.C.