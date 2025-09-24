Obi ucciso e fatto a pezzi. Casa dell’amico al setaccio: “Dovevano incontrarsi”

Spoleto, 25 settembre 2025 – L’ultimo ad aver visto il 21enne cuoco del Bangladesh, ucciso a Spoleto, sarebbe un suo ex collega, un cuoco di 33 anni ucraino. Al momento è l’unico iscritto al registro degli indagati per i reati di omicidio ed occultamento di cadavere, ma l’indagine prosegue e non è escluso che nella vicenda possano essere coinvolte anche altre persone. Ucciso, fatto a pezzi, poi abbandonato tra i giardini pubblici ed i binari della ferrovia nella zona del quartiere Casette.

Continuano le indagini per far luce sull’orrore di Spoleto, dove si è consumato l’omicidio del giovane il cui corpo è stato trovato lunedì sera in un sacco vicino alla stazione. Ebbene, già da martedì pomeriggio gli inquirenti hanno messo sotto sequestro l’abitazione del 33enne ucraino che si trova in via Conti a circa 500 metri dal ritrovamento del cadavere sezionato e rinchiuso in un sacco nero. Gli accertamenti puntano ora a chiarire se l’indagato sia effettivamente coinvolto nella morte del giovane e a suo carico non sono stati presi provvedimenti. La sua abitazione, compresa la cantina, è stata sottoposta ad una serie di rilevamenti da parte degli inquirenti che ora cercano l’arma del delitto e le parti mancanti del cadavere. Si cerca il luogo in cui il giovane possa essere stato ucciso e poi sezionato, prima di essere abbandonato in un sacco in un fosso ai margini di un parco pubblico. I resti sono stati trovati grazie ad alcuni residenti.

Già da martedì è stata sospesa a Spoleto la raccolta dei rifiuti in tutta la zona del ritrovamento del corpo e nella giornata di ieri i militari, in collaborazione con gli operatori del servizio di raccolta rifiuti, stanno ispezionando tutti i cassonetti, i sacchi ed i raccoglitori della differenziata.

Ma come sono arrivati gli inquirenti al collega di lavoro di Bala Sagor, 21 anni, arrivato a Spoleto due anni fa, conosciuto da tutti come Obi? Alcuni amici del giovane aiuto cuoco scomparso da giovedì scorso avrebbero riferito agli inquirenti che i due si sarebbero dovuti incontrare proprio giovedì mattina. Ipotesi che potrebbe essere confermata dalle immagini delle videocamere del sistema di sorveglianza. Il 33enne indagato, ma comunque ancora a piede libero, nella serata di martedì è stato interrogato dal Procuratore Capo Claudio Cicchella, ma alla presenza del suo avvocato Maria Donatella Aiello si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al 33enne è stata sequestrata anche l’auto, una Lancia Y, ed il telefono cellulare da cui si potrebbe verificare se i due avessero veramente un appuntamento.

La city-bike del ragazzo del Bangladesh è stata ritrovata già lunedì sera al fianco del cadavere, mentre del suo telefono cellulare ancora non c’è traccia. Sono tanti gli interrogativi per cui si cercano risposte e riscontri: è possibile che l’indagato abbia agito senza l’aiuto di altre persone? Quando, ma soprattutto dove sarebbe stato ucciso Obi? Importanti indicazioni, soprattutto sulla data della morte, arriveranno dall’esame autoptico previsto già nei prossimi giorni. Si ipotizza un movente di natura economica, ma è tutto da verificare.