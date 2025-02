Oasi premia altruismo e pacatezza. Riconoscimento a Marino Bartoletti

Sarà una giornata di festa e riflessione, quella di sabato, per l’associazione Oasi, che si dedica da anni a portare la Clownterapia dentro l’ospedale San Giovanni Battista. L’appuntamento è fissato sabato alle 11 all’Oratorio del Crocifisso per la seconda edizione del “Premio Giovanna Grieco“, una delle fondatrici dell’associazione Oasi, giornalista e molto impegnata nel sociale.

Nel solco degli interessi e dell’attività svolta da Giovanna Grieco, i premiati di questa edizione del riconoscimento saranno il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, per aver sempre svolto in modo pacato e sereno la sua attività, in un contesto in cui non è sempre stato facile mantenere la calma che caratterizza da sempre il professionista, tra l’altro volto noto della televisione. Altro premiato sarà l’ex giocatore di pallavolo Giacomo Sintini, che ha poi riversato nella sua associazione la volontà di fare del bene, dopo la sua battaglia contro la malattia.

Saranno premiati inoltre Fausto Capellini di Cremona, professore inventore del Baskin, gioco inclusivo che fa partecipare insieme persone disabili e non, che prende spunto dal basket; e poi ancora Sergio Menghini già speaker e direttore artistico di Radio Subasio. Il premio alla memoria del grande Gigino Paternesi sarà consegnato alla sua famiglia.

L’associazione l’Oasi nel 2009 nasce grazie alla volontà di un piccolo gruppo di persone che hanno creato e cercato di portare avanti il progetto, ideato da Patch Adams, all’interno del Reparto pediatrico dell’ospedale di Foligno. "La forza di questo gruppo - si legge nel sito dell’associazione - è quella di crescere insieme e di unire i diversi talenti, le qualità, le esperienze di ognuno per trasformarle in energia da regalare ai piccoli ammalati. Siamo casalinghe, impiegati, dipendenti di aziende, studenti, giornalisti che hanno deciso di far diventare il proprio tempo libero un momento di divertimento per gli altri".

Nel 2024 l’associazione ha anche ricevuto il premio ‘Primi d’Italia’, per il ruolo che svolge appunto nel reparto di pediatria dell’ospedale cittadino. Nel 2019 all’associazione era stato conferito invece il 55esimo Premio della Bontà, assegnato ogni anno dalla Diocesi di Foligno in occasione di San Feliciano. Sabato non sarà l’associazione a ricevere premi ma toccherà a lei invece premiare persone che si sono distinte a livello professionale e sociale.