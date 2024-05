“Nutriarte“, il festival debutta tra Perugia e Corciano

Sarà un dialogo a più voci per esaltare e valorizzare l’arte in tutte le sue espressioni, con protagonisti prestigiosi del cinema, del teatro, della letteratura, della politica, della danza e della filosofia ma anche con volti emergenti con l’intento "di affascinare e avvicinare il pubblico alle arti, intese come mezzo di interpretazione e comprensione della realtà".

Ecco i tratti distintivi della prima edizione di “Nutriarte“, festival internazionale culturale, patrocinato da Provincia e Camera di Commercio dell’Umbria, che si terrà da mercoledì 5 a domenica 9 giugno e che ieri è stato presentato da Beatrice Morelli e Roberto Trugli, direttore artistico e direttore di produzione. Il festival si apre con la grande danza: al PalaBarton, mercoledì 5 e giovedì, alle 21, tornano i mitici Momix, celebre compagnia fondata da Moses Pendleton con lo spettacolo evento “Back to Momix“. Il resto del cartellone, tra incontri e proiezioni, si concentra al Centro d’intrattenimento Gherlinda, a Ellera di Corciano, nella sala 3 del Cinema The Space. Si parte subito forte. La prima giornata, mercoledì, schiera due giovani figli d’arte, Maria Castellitto, scrittrice, e Pietro Castellitto che in videoconferenza presenterà il suo film “Enea“. Alle 21 è atteso il filosofo Umberto Galimberti con l’incontro “L’amore, l’Io e il noi“.

Altro evento, venerdì 7, con il regista Matteo Garrone che insieme a Mirco Michelon proporrà un viaggio nella poetica reale del suo cinema d’arte. Sempre venerdì masterclass con l’attore Andrea Arcangeli. Tra gli ospiti anche la l’attrice e coreografa Gabriella Labate che domenica 9 presenterà il suo romanzo “Nudi“ alle 16.30 mentre alle 21 ci sarà la psicologa Alberta Basaglia, figlia di Franco, che presenterà l’opera letteraria “Le nuvole di Picasso - Una bambina nella storia del manicomio liberato“. Il programma si arricchisce di altri appuntamenti quali la masterclass con il produttore Carlo degli Esposti, l’incontro con Franca Minnucci, studiosa del “Carteggio tra Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio“, intervistata dalla poetessa Anna Maria Farabbi e l’incontro con lo sceneggiatore, fumettista e tiktoker Alessio De Santa, “Sanno tutto di noi“

"Il Gherlinda è il posto giusto per coinvolgere i giovani, sono il nostro pubblico" ha detto il direttore del Centro d’intrattenimento Simona Mainiero, intervenuto con Erika Borghesi, consigliera della Provincia.

S.C.