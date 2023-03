Nuovo Zooprofilattico a Lidarno nel mirino di Lega e Italia Nostra

La nuova sede dello Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche che verrà realizzata a Lidarno, finisce nel mirino di Italia Nostra e della Lega. L’associazione in particolare ha scritto a Comune, Regione, Istituto, Usl e Corte dei Conti per avere la delibera di stanziamento per i fondi (38 milioni), quella della variante al Prg, gli elaborati dei progetti e i pareri. "Se non li avremo entro 30 giorni – scrive l’avvocato Valeria Passeri (foto) – ci rivolgeremo all’autorità giudiziaria". Il consigliere regionale della Lega, Valerio Mancini, ha invece presentato un’interrogazione, in cui spiega che "in quel sito è previsto che nascerà un polo destinato allo sviluppo e alla produzione di vaccini per il controllo delle malattie degli animali e quelle trasmissibili all’uomo. Il tema sta destando preoccupazione tra i cittadini e ho chiesto all’assessore alla Sanità Luca Coletto che venga fatta chiarezza sulle misure di sicurezza previste per il laboratorio di imminente realizzazione".