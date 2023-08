Nuovo stupefacente Fino a venerdì era legale

Si chiama Hhc (esaidrocannabinolo), “cannabinoide semisintetico“ che è stato inserito dall’Italia nella tabella delle sostanze stupefacenti solo venerdì scorso, 28 luglio. Per mesi però è stata una sostanza circolata liberamente a Terni, peraltro in maniera legale, sfruttando vari canali: reti di vendita, social, passaparola. Lo denuncia il dottor Giulio Trivelli, psicologo esperto in disagio giovanile e dipendenze, il quale riscontra "con preoccupazione una crescente superficialità tra i giovani riguardo all’assunzione della cannabis". "Un irresponsabile atteggiamento- continua – , accresciuto in maniera esponenziale di recente, che ha sminuito erroneamente la pericolosità dell’utilizzo di cannabis per la salute mentale, sopratutto nei giovanissimi, ora grava collettivamente con i suoi effetti sulla popolazione giovanile.La sicurezza e la corretta informazione relativa all’uso dei cannabinoidi sono essenziali per prevenire potenziali danni

alla salute e alla società". "È fondamentale educare i giovani sulle implicazioni della cannabis - conclude Trivelli – e sensibilizzare la comunità sulla necessità di una cultura della conoscenza relativa alle sostanze psicotrope".