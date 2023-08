Nuovo sistema sanitario, la “rivoluzione” parte da Parrano (Orvieto)

Prende le mosse dalla piccola Parrano la mobilitazione sui temi della sanità pubblica, sul riordino dei distretti, dei servizi territoriali e sulla redistribuzione della rete ospedaliera. Questo il mandato, forte e chiaro, emerso dall’assemblea regionale di Ali Umbria - Lega delle Autonomie locali italiane tenutasi venerdì 4 agosto a Parrano. Un incontro molto partecipato al quale ha preso parte anche il presidente nazionale, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro.

Attraverso il coinvolgimento di tante realtà associative, forze politiche e sociali, Ali Umbria promuoverà una raccolta firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare, in via di definizione, con la quale proporre e sostenere un modello alternativo di riordino del Sistema sanitario regionale radicalmente alternativo rispetto ai contenuti del Piano sanitario regionale adottato dalla giunta regionale, ad oggi bloccato e mai approdato in Consiglio regionale per essere discusso.