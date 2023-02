Nuovo punto di ascolto gratuito dedicato ai temi del debito

CITTA’ DI CASTELLO - Un nuovo protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune, l’Ordine dei Dottori Commercialisti contabili della Provincia e la Fondazione Umbria contro l’Usura guidata dal presidente Fausto Cardella, che dà continuità all’impegno verso il sostegno alle persone che si trovano in situazioni di sovra indebitamento. L’iniziativa prevede l’ampliamento dei servizi già offerti dallo Sportello del cittadino nel Comune, con l’inserimento di un punto di ascolto gratuito dedicato ai temi del debito, della cultura finanziaria o dell’insufficienza economica. L’ufficio di corso Cavour costituirà il front office dell’iniziativa e, accogliendo i cittadini in un contesto di riservatezza e privacy, fornirà informazioni e contatti utili e potrà convogliare le richieste di assistenza e sostegno veicolandole verso l’approdo qualificato professionale più adatto."In un contesto di grave crisi economica ed energetica è fondamentale, infatti, essere presenti fattivamente sul territorio – spiega Cardella – ed informare chi si trova in difficoltà delle possibilità che associazioni come la Fondazione mettono in campo. Nessuno deve sentirsi solo davanti alle difficoltà economiche ed anzi i cittadini devono sapere che da oggi a Città di Castello hanno un punto di ascolto a cui si posso rivolgere per avere informazioni e assistenza. Questo progetto, quello dello Sportello, in cui credo fortemente, vuole far conoscere la realtà seria e operativa della Fondazione Umbria contro l’Usura, che è attiva sul territorio già dal 1996 ma molti umbri non la conoscono e non conoscendola si privano di una possibilità di aiuto concreta", ha proseguito il presidente. II protocollo d’intesa è stato firmato tra la Fondazione, il sindaco Luca Secondi, e il presidente Ordine Commercialisti Enrico Guarducci.