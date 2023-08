Nuovo pontile a Punta Navaccia "Balcone sul lago"

TUORO – "Tuoro riparte dal suo lago". Queste le parole scelte dalla sindaca, Maria Elena Minciaroni nel presentare in Provincia il progetto di ristrutturazione, a cui a breve sarà sottoposto il pontile di Punta Navaccia.

Con un flusso medio annuo che si aggira sugli 80mila turisti, il pontile toreggiano, che principalmente consente i collegamenti con Isola Maggiore, rappresenta una delle principali infrastrutture lacustri. Che tuttavia necessita di un intervento non più rinviabile di riparazione e riqualificazione, tenuto conto soprattutto della deformazione della soletta in cemento armato. "Si tratta di un’opera attesa da oltre trenta anni dalla nostra comunità – ha dichiarato Minciaroni – Le condizioni in cui versa il pontile non sono più tollerabili ed i lavori non possono essere più rinviati. C’è la necessità di un intervento urgente e finalmente risolutivo, per un’opera sicura, migliorativa e fondamentale per tutto il territorio".

Il progetto di recupero, affidato alla società di ingegneria Sintagma, verrà realizzato grazie ad un contributo di 1.385.000 euro finanziato dalla Giunta regionale umbra, all’interno dei Progetti Integrati Trasimeno e Tevere per l’anno 2023. "Alla base del progetto – è stato spiegato – vi è la scelta di conservare il vecchio pontile. Una scelta improntata al principio di sostenbilità, che consente di ridurre l’impatto economico e fisico sul sistema lago e che ha vantaggi anche in termini di utilizzabilità". L’intervento prevede l’eliminazione di circa 600 tonnellate di materiale ammalorato, la ricostruzione di uno scheletro semirigido e la predisposizione di una struttura che può essere aggiustata in altezza, adattandosi così ad ogni possibile evento. Il nuovo pontile avrà anche l’aspetto di una sorta di balconata dotata di sedute da cui poter ammirare lo spettacolo di Campo del Sole.