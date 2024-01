Nuovo Ponte Tibetano. Inaugurazione vicina

SELLANO Ultimati i lavori, concluse le procedure relative ai collaudi strutturali, il Ponte Tibetano è ormai una realtà. L’imponente infrastruttura, un ponte da record il cui costo è di circa un milione e 400 mila euro, che sopra il fiume e il lago Vigi collegherà il capoluogo alla frazione di Montesanto, conta 500 metri di lunghezza e 140 di altezza, con un tempo di percorrenza circa un’ora. Si candida ad essere il più lungo d’Italia e l’ inaugurazione è prevista a Pasqua, da sabato 30 marzo a lunedì primo aprile. "A parte imprevisti al momento da escludere – spiega con un orgoglio il sindaco Attilio Gubbiotti -, la data dovrebbe essere quella. Sarà ufficializzata in tempi brevi non appena riceveremo il via libera da parte dei tanti personaggi invitati, che arriveranno da ogni parte d’Italia. Nel frattempo ultimeremo le infrastrutture collaterali, prime fra tutte le aree parcheggio, proseguendo con le altre opere come il Museo del terremoto". "Una sfida mirata – aggiunge Gubbiotti – per rilanciare l’economia e il turismo del territorio, la Valle del Menotre e della Valnerina, ferito prima dal sisma e poi dalla pandemia. Oltre alle attrattive che il Ponte Tibetano può offrire – conclude il Gubbiotti - vogliamo farci trovare pronti per accogliere i turisti e coloro che arriveranno a Sellano per investire e creare quanto di meglio possano realizzare in un’area suggestiva quale è quella della Valnerina".

Carlo Luccioni