Nuovo Polo scolastico in centro. Lavori da lunedì fino a settembre Lunedì inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo Polo scolastico NidoInfanzia 0-6anni nel centro storico di Città della Pieve. Un progetto di alto profilo e di grande importanza per la comunità pievese. Lavori previsti per settembre 2024.