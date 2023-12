Nuovo Polo intermodale. Lavori per 450mila euro

GUALDO TADINO - Approvato in via definitiva il progetto esecutivo, al quale seguirà l’affidamento dei lavori, per la realizzazione del Polo principale intermodale Gualdo Tadino - Centro per la mobilità sostenibile. L’intervento da 450 mila euro, finanziato con i fondi della strategia dell’area interna nord-est Umbria, prevede la sistemazione definitiva di tutta l’area della fermata degli autobus, da piazzale Fulvio Sbarretti, a piazzale Beato Angelo, fino agli ascensori di collegamento del centro. Verranno eseguiti lavori che consentiranno di ottenere nuovi spazi, ristrutturati e videosorvegliati, per sala di attesa, biglietteria e servizi igienici e nuovi stalli coperti per gli autobus. Verranno anche abbattute le barriere architettoniche, attraverso la realizzazione di un nuovo ascensore di collegamento. Infine, la piantumazione di nuovi alberi in diverse aree urbane, 200 già messe a dimora nel 2023, altre 500 nel 2024. "L’intervento permetterà - ha sottolineato l’assessore Jada Commodi - di riqualificare e valorizzare un’area urbana di interesse cruciale per Gualdo Tadino, sia quanto riguarda la viabilità veicolare sia per quella pedonale".