Nuovo percorso escursionistico tra Umbria e Lazio

ORVIETO Poco meno di 60 chilometri, da percorrere a piedi o in bicicletta, alla scoperta dello straordinario triangolo naturalistico e culturale formato da Orvieto, Bolsena e Civita di Bagnoregio. È quello che propone il Cammino dell’Intrepido Larth, il percorso escursionistico ad anello che è stato presentato venerdì in occasione della 60° Ttg Travel Experience, la Fiera Internazionale del Turismo di Rimini. Il percorso prende il nome da Larth Cupures, detto "L’intrepido", guerriero etrusco il cui cippo funerario è custodito nel Museo Claudio Faina di Orvieto. Un omaggio all’identità storica di questo incredibile territorio a cavallo tra Umbria e Lazio, straordinariamente ricco di opere d’arte, patrimonio naturalistico e valore spirituale dal momento che la prima tappa, quella da Orvieto e Bolsena, ricalca il tracciato originario che, secondo la tradizione religiosa, venne compiuto per portare nella città del Duomo il Sacro Lino del Miracolo Eucaristico di Bolsena, nel 1263. Il progetto è nato come iniziativa privata da parte delle guide escursionistiche Luca Sbarra ed Emanuele Rossi.