Nuovo pacchetto turistico

Il Cammino dell’intrepido Larth diventerà un pacchetto turistico che sarà venduto in tutta Italia grazie all’azione svolta da Orvietur. Il progetto prevede una implementazione dei servizi offerti ai camminatori con l’inserimento di promozioni per la permanenza nei tre territori e degustazioni che coinvolgeranno numerose attività enogastronomiche oltre al servizio facoltativo di guida turistica su Orvieto garantito dalla guida Cristina De Angelis e tutti gli altri servizi collaterali. Alberghi, ristoranti, bed and breakfast, aziende produttrici di prodotti tipici saranno dunque i protagonisti di questa nuova fase dell’iniziativa. Puntare sul protagonismo della filiera del cibo e del vino consentirà anche di intercettare un pubblico più ampio rispetto a quello degli escursionisti, ma offrendo anche a questi ultimi l’occasione di conoscere ed apprezzare le produzioni tipiche. "La preziosa collaborazione di Orvietur garantirà uno dei degli obiettivi primari che si propone fin dall’inizio questo progetto ovvero fare in modo che il fenomeno del turismo legato al trekking, in fase di grande espansione anche in Italia, possa produrre effetti positivi per il maggior numero di imprese che operano nel nostro territorio dal momento che il Cammino dell’intrepido Larth si propone di incrementare il tempo medio di permanenza turistica, intercettare flussi aggiuntivi di turismo e creare il massimo valore aggiunto a favore delle persone che vivono e lavorano qui", dicono gli organizzatori. Il progetto, interamente sostenuto da privati, rappresenta la prima iniziativa di promozione turistica e culturale di carattere interregionale attuata finora tra Umbria e Lazio.