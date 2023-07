“Nuovo“ ospedale e vecchie polemiche Pace Regione-Comune sulle ceneri del S. Maria

Altro giro, altra corsa sul ‘nuovo’ ospedale di Terni. La stretta di mano tra il sindaco Stefano Bandecchi e la presidente della Regione, Donatella Tesei, scaccia in un colpo solo i veleni della campagna elettorale, evidentemente sepolti, e si cementa proprio sul “vecchio“ Santa Maria. La governatrice, messi alle spalle i recenti dissapori, dichiara che "il sindaco mi ha richiesto delucidazioni in merito al nuovo ospedale di Terni, riscontrando con soddisfazione la nostra ferma volontà riguardo alla sua realizzazione e al già avvenuto avvio del percorso tecnico-economico". "Ho anche rassicurato il sindaco sull’iter intrapreso che porterà alla nomina dei direttori delle strutture complesse dell’ospedale ternano, al posto dei facenti funzione". Il ‘nuovo’ ospedale non sarebbe più realizzato in project-financing, che sarebbe stato un caso unico in Umbria, ma con risorse proprie sottolinea l’amministrazione comunale. "A soli due giorni dalla bocciatura ufficiale del project financing relativo alla ipotetica realizzazione del nuovo ospedale di Terni, risalente al maggio 2021, apprendiamo dai media, con estremo stupore, che il sindaco annuncia con enfasi e soddisfazione che, entro febbraio, partirebbero i lavori per la realizzazione del nuovo nosocomio ternano": a dirlo sono gli esponenti del Pd, Fabio Paparelli, consigliere regionale, Francesco Filipponi, capogruppo al Comune di Terni, Pierluigi Spinelli e Maria Grazia Proietti, consiglieri comunali. "Sono bastate dunque due foto ufficiali, qualche sorriso di plastica e un florilegio di dichiarazioni di reciproca soddisfazione, per trasformare il primo incontro ufficiale tra la presidente Tesei e lo stesso Bandecchi in un evento miracoloso: la moltiplicazione degli Its e degli ospedali – tuona il Pd –. Qualsiasi amministratore degno di questo nome deve saper che per realizzare e mettere in funzione il nuovo ospedale di Terni (Dea di secondo livello e con 600 posti letto) serviranno tra i 500 e 600 milioni di euro mentre, al momento, parrebbero (?) disponibili solo i presunti 100 milioni di euro dell’Inail in un contesto in cui l’Umbria è fortemente indebitata e il Governo pare sordo alle richieste delle Regioni in tema di risorse aggiuntive. I tempi medi di realizzazione di un nuovo ospedale si aggirano intorno ai 10 anni, nella migliore delle ipotesi, e prima di posare la prima pietra, mancano uno straccio di progetto approvato, risorse per oltre 400 milioni, eventuali varianti al Piano regolatore e l’individuazione della nuova localizzazione, stante l’improponibilità di costruirlo nel sito del Santa Maria".

Ste.Cin.