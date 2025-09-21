Nuovo ospedale di Terni. La presidente Proietti:: "Con risorse pubbliche"

Il nuovo ospedale di Terni continua a essere al centro della polemica, politica e non solo. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ne rivendica la priorità rispetto ad altre strutture territoriali, come il nosocomio di Narni e Amelia, mentre rimbalza ancora una volta l’ipotesi di un project financing.

Torna a intervenire la presidente della Regione, Stefania Proietti: "Voglio essere chiara per l’ennesima volta: il nuovo ospedale di Terni sarà realizzato esclusivamente con risorse pubbliche, non ci saranno progetti "al ribasso" né scelte che penalizzino la qualità della struttura, che sarà tecnologicamente avanzata, capace di richiamare i migliori professionisti e di attrarre pazienti anche da altre regioni per l’elevata qualità delle prestazioni che saprà erogare".

Un indirizzo presente nel programma elettorale di cui la presidente difenda la "messa a terra": "Per la prima volta la Regione ha avviato un percorso tecnico concreto, con l’analisi di fattibilità e la progettazione dell’opera. I nostri uffici, guidati dai settori salute e opere pubbliche, stanno analizzando le diverse ipotesi tecniche, che tengono conto delle caratteristiche operative del futuro nosocomio in coerenza con la revisione della rete ospedaliera prevista dal nuovo Piano socio sanitario, del raccordo con la sanità territoriale, della convenienza logistica e della compatibilità con gli strumenti urbanistici. Ovviamente stiamo facendo un’analisi puntuale sui costi e sui tempi di realizzazione, elementi sulla base dei quali è stata elaborata una serie di possibili soluzioni. Le sottoporremo alla valutazione delle istituzioni e della comunità ternana per individuare e condividere la scelta migliore".

Nello specifico, "intendiamo affidare a professionisti la stesura del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, atto propedeutico alle varie fasi di progettazione, fino a quella esecutiva che verrà messa a bando, così da agganciare le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi che, lo ripeto, saranno realizzati esclusivamente con finanziamenti pubblici". "Mentre c’è chi parla impropriamente di un progetto al ribasso – conclude Proietti – noi cerchiamo soluzioni affinché Terni abbia un ospedale all’altezza delle sue esigenze e l’Umbria una nuova struttura all’avanguardia per progettare la sanità del futuro".