Nuovo Curi, Il Comune ’chiama’ la società Confronto su aspetti finanziari e urbanistici

Il primo summit sul progetto del Nuovo Curi è durato un paio d’ore e il nodo principale sembra essere quello del Piano finanziario ed economico. Mercoledì, infatti, si sono riuniti a Palazzo Grossi i funzionari coinvolti nell’operazione, insieme all’assessore allo Sport, Clara Pastorelli, per una prima valutazione di quanto depositato dalla Arena Curi Srl e sull’iter da seguire. Erano presenti Paolo Felici, responsabile unico del procedimento (il cosidetto Rup), Fabio Zepparelli (Patrimonio), il direttore generale del Comune Francesca Vichi, il vicesegretario Laura Cesarini, Roberto Ciccarelli per lo Sviluppo economico, Margherita Ambrosi per la Mobilità, Franco Marini per l’Urbanistica, il dirigente del Bilancio, Stefano Baldoni. Come noto Palazzo dei Priori ha tempo fino a martedì 11 aprile per dichiarare l’eventuale ‘interesse pubblico’ del progetto e sottoporlo alla valutazione della Conferenza dei Servizi. Tempi stretti quindi per un’operazione molto complessa dal punto di vista tecnico, urbanistico e finanziario (l’investimento è intorno ai 70 milioni), per i quali è stato ipotizzato anche il coinvolgimento diretto del Comune. E la valutazione che si sta facendo in questi primi incontri e se ci sia la possibilità che l’ente possa accedere ai finanziamenti di Cassa depositi e prestiti. Il nodo è proprio questo: fino a che punto il Comune può spingersi per entrare in questa operazione. Il gruppo di lavoro ha deciso comunque che a breve si terrà un confronto con Arena Curi Srl proprio per avere alcuni chiarimenti ed effettuare alcuni approfondimenti sia dal punto di vista tecnico, sia da quello finanziario. Non è escluso, tra l’altro, che sia necessaria una variante al Piano regolatore, aspetto che renderebbe l’operazione ancor più complessa.