Nuovo Curi bocciato su tutta la linea "Impegno insostenibile per il Comune"

Manca solo il sigillo per mettere fine alla proposta della Arena Curi Srl di rifare ex nuovo lo stadio di calcio. E arriverà nelle prossime ore da parte della Giunta comunale che dirà che il progetto non ha i requisiti del pubblico interesse. Ieri infatti il sindaco Andrea Romizi ha convocato i giornalisti e insieme ai dirigenti ha spiegato alla città il lungo, lunghissimo elenco di criticità di quella proposta, al punto da faticare a trovare anche un solo elemento per il quale si potesse dire "ok questo va bene".

E l’elemento negativo principale è stato certamente quello dell’impegno finanziario chiesto al Comune: 830mila euro all’anno per "n-anni" a crescere. Questo quanto ha quantificato il dirigente al Bilancio, Stefano Baldoni. "Una richiesta di contributo così elevata non è stata fatta in nessun progetto per gli stadi ad altre amministrazioni comunali" ha sentenziato Clara Pastorelli, assessore allo Sport, che ha comunque ringraziato gli investitori. E poi il sindaco Romizi ha puntellato: "Se ci prendiamo un impegno così importante sottrarremmo per anni risorse ad altri servizi essenziali alla città". Baldoni ha spiegato che l’investimento del Comune, al netto degli introiti dalle vendite dei terreni, sarebbe di 10,780 milioni in tre anni. "L’unica fonte di finanziamento sarebbe quella di accendere un mutuo". Ma a Palazzo dei Priori non hanno nessuna intenzione di imbarcarsi in questa operazione, che "ingesserebbe il bilancio dopo un decennio tribolato". Grandi grandissimi dubbi sui ricavi: l’83% sarebbero extracalcistici. "Per il pubblico interesse – ha ggiunto Baldoni – c’è bisogno che la gestione dell’impianto sia sostentibile, mentre noi riteniamo che a queste condizioni ci sarebbe una redditività negativa. E o chiarimenti che ci sono stati forniti sono stati parziali e insoddisfacenti".

Paolo Felici, il Rup, ha ricordato quanto già riportato dopo la riunione di lunedì: "Nel progetto non c’è la società sportiva, l’unica che in base alla legge-stadi, potrebbe acquisire gli spazi pubblici". E ancora: il rischio di ritrovarsi senza stadio per anni: "per essere rimesso in piedi, se tutto filasse liscio avrebbe bisogno di 36-48 mesi, ma anche più (altro che 24!). Abbiamo chiesto di farlo a stralci, ma niente. Senza contare che La curva Sud e Nord scenderebbero da 5.200 a 3.300 posti". Gli altri "no" (viabilità, rischio idraulico e altro) sono già noti. Certo, il sindaco dopo 10 anni si ritrova punto e daccapo sullo stadio: un neo difficile da rimuovere.

Michele Nucci