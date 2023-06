Nuovo Curi, ancora un pit-stop Slitta la scadenza fissata al 24 "Servono altri approfondimenti"

PERUGIA

Il termine per la dichiarazione dell’interesse pubblico da parte del Comune sul progetto di fattibilità del Nuovo Curi scade fra tre giorni: sabato 24, infatti, in base al calendario stilato dopo la prima sospensione, è il giorno in cui il Rup (Responsabil unico del procedimento e cioè il dirigente comunale Paolo Felici) dovrebbe esprimersi in merito. A quanto pare però ci sarà una seconda sospensione: gli approfondimenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi preliminare alla società che ha presentato lo studio (Arena Curi Srl) hanno fatto sì che la stessa chiderà nelle prossime ore nuovi termini per chiarire e approfondire.

Al punto che è previsto un faccia a faccia – forse già questa settimana – tra gli imprenditori e i funzionari di Palazzo dei Priori. Ciò significa che slitta ancora la decisione sull’ammissione o meno di quel progetto e la sensazione e che se ne parlerà ancora per settimane prima che emerga qualcosa di definitivo: la legge-stadi e quella sui project financing, infatti, consentono diversi pit-stop e addirittura è ormai noto come anche quando dovesse verificarsi la dichiarazione di pubblico interesse di un progetto, l’ente pubblico ha comunque la facoltà di non bandire la gara se gli approfondimenti richiesti – tecnici e finanziari – non soddisfano i requisiti richiesti. E per comprendere come la vicenda sia complessa dal punto di vista burocratico, vale la pena fare qualche esempio, come quello che ha visto da poco approvare da parte del Consiglio comunale di Roma, la pratica sullo stadio della squadra giallorossa.

La Conferenza dei Servizi preliminare sullo studio di fattibilità si è infatti conclusa "con esito positivo subordinatamente al verificarsi di tutte le prescrizionicondizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto", indicate dagli enti, nei pareri allegati. Una serie di condizioni che il proponente dovrà rispettare nella stesura del progetto definitivo, insieme alle ulteriori condizioni che dovessero emergere come necessarie in sede di Conferenza di Servizi decisoria. Tutto questo per spiegare che un eventuale sì allo studio di fattiilità sarebbe solo un primo passo, perché di ostacoli da superare ce ne sarebbero ancora. La sensazione è che la questione andrà per le lunghe, almeno fino alle prossime elezioni...

Michele Nucci