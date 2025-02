Nuovo corso universitario per il turismo

Vuole essere l’occasione per conoscere da vicino il corso di laurea in Economia e management del turismo, dalle materie di studio alle strutture messe a disposizione degli studenti, alle prospettive che si aprono, in termini occupazionali, per coloro che conseguono la laurea in un contesto, quello italiano, in cui il turismo rappresenta un elemento portante dell’economia. Martedì 4 febbraio, dalle 9 alle 17, a Palazzo Bernabei, è in programma l’open day del corso di laurea in Economia e management del turismo del Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia. Sarà possibile colloquiare con docenti e tutor per approfondire i contenuti dei corsi e le opportunità post laurea, visitare le strutture didattiche e di ricerca, conoscere i servizi di orientamento, tutorato, mobilità internazionale e i numerosi servizi a disposizione dei giovani e delle giovani. Il programma della giornata inizierà con l’apertura del desk informativo con materiale di comunicazione, testimonianze degli studenti e informazioni fornite dai docenti. Alle 10 è prevista la presentazione del corso da parte del presidente del corso di laurea, professor Fabio Forlani, e dei docenti. Seguiranno il tour guidato dagli studenti della sede e le testimonianze degli Alumni che lavorano nel settore turistico. Alle 12 uno dei momenti più attesi, con la visita al laboratorio sul turismo virtuale con l’utilizzo dei visori Meta Guest 3. Seguirà il pranzo in mensa e la visita dello studentato. Nel pomeriggio, alle 14.30 lezione aperta di “Marketing del Turismo“, il tour della sede e visita al laboratorio sul turismo virtuale.