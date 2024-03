Nuovo ’colpo’ in profumeria. Arrestato un ventiduenne. Ora s’indaga sugli altri furti

Ancora una profumeria presa di mira. Lo specialista di profumi e costosi prodotti di cosmesi è tornato in azione. Gli investigatori della squadra mobile sospettano che i diversi furti che si sono registrati nell’ultimo periodo potrebbero avere una stessa firma. Nello specifico quella di un 22enne che gli agenti della Questura hanno rintracciato e arrestato dopo l’ultima richiesta di intervento da parte della commessa di un esercizio commerciale di Perugia, dal quale un uomo si era allontanato senza passare per la cassa. Dopo aver raccolto i dettagli forniti dalla commessa stessa, gli uomini della squadra mobile hanno iniziato le ricerche nella zona prossima al negozio specializzato in prodotti per l’igiene personale. E alla fine, il giovane è stato rintracciato non lontano dal negozio preso di mira. Particolarmente dettagliata la descrizione fornita dalla testimone, che ha permesso di intervenire con estrema precisione.

La successiva perquisizione, infatti, ha permesso di dare conferma ai sospetti. Perché il 22enne, con precedenti specifici a suo cario, è stato trovato in possesso di quattro confezioni di profumo, poi riconsegnate al dipendente dell’esercizio commerciale.

Nei confronti del 22enne, come detto, sono in corso ulteriori approfondimenti poiché ritenuto il responsabile di ulteriori episodi dello stesso genere, commessi ai danni di altri esercizi della stessa catena commerciale. A fronte di questi elementi a suo carico, per lui è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato. Ora, su disposizione del pm di turno, si trova nel carcere di Capanne.