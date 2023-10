Nuovo anno accademico. L’Università festeggia e dedica la giornata alla nostra Costituzione

PERUGIA

"Questa giornata cade in un anno speciale, in cui festeggiamo il 75°compleanno della nostra Carta Costituzionale". Lo scandisce il rettore Maurizio Oliviero, durante l’inaugurazione dell’anno accademico 202324, il 716° dalla Fondazione dell’Università degli Studi di Perugia, ricordando che l’Ateno da sempre si muove sul solco della Costituzione. Non a caso Oliviero ha voluto omaggiare ogni partecipante con una copia della carta costituzionale del paese, e non a caso come ospite d’onore della giornata è stata scelta proprio la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, che il rettore ha ringraziato pubblicamente per la sua presenza in un momento così importante per l’ateneo. "L’Università ha raggiunto risultati importanti, di cui siamo soddisfatti e orgogliosi. Per il terzo anno consecutivo il nostro Ateneo è in crescita, in buono stato di salute, seppure in un contesto nazionale ed internazionale che ci impone di alzare lo sguardo". Oliviero ha sottolineato che "sono circa 30 mila gli studenti dell’Università di Perugia,senza contare le matricole. Un numero importante per noi". Poi il discorso è tornato di nuovo sulla Costituzione. "I capaci e i meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i livelli più alti della formazione", recita così l’articolo 34 della carta costituzionale che secondo il rettore, insieme all’articolo 3, costituisce l’architrave, il fondamento principale della nostra società: "Un articolo che ci parla di diritto allo studio e ci dice che una comunità come la nostra deve sempre porre attenzione primariamente alle nostre studentesse e ai nostri studenti". L’intervento di Sciarra porta il titolo “Una costituzione per le future generazione” e ha la volontà di trasmettere un messaggio di "fiducia nelle istituzioni, di rispetto per il solido impianto dello stato di diritto nel nostro paese e di incoraggiamento ai più giovani a sentirsi partecipi di un progetto democratico in continua evoluzione".

Discorsi alti ieri nell’aula magna gremita di giovani, professori e tutti i collaboratori che quotidianamente lavorano per mandare avanti la comunità universitaria. Ma anche qualche polemica. Quella in chiave gender sollevata da Marco Squarta, il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, che commenta la scritta su una delle poltrone dell’aula di palazzo Murena. "All’inaugurazione dell’anno accademico - afferma Squarta - ho trovato questo: “riservato student*“: un asterisco al posto di uomo e donna, di studenti e studentesse. Un segno grafico che elimina ogni specificità. Non so di chi sia stata questa idea bizzarra, ma non la condivido affatto. La lingua italiana usata per diffondere le teorie sul gender e non offendere chi non si sente né uomo né donna. L’Università dovrebbe esaltare le singole specificità dei suoi studenti e delle sue studentesse, perché le persone non sono asterischi!"

Silvia Angelici