Nuovi vertici dell’Arma provinciale. Il comandante è Antonio De Rosa

TERNI Nuovi vertici all’Arma. Nella caserma di via Radice si sono presentati il comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa, il comandante del reparto operativo, tenente colonnello Giancarlo Caporaso, e il comandante del nucleo investigativo, maggiore Marco Ruffini. "C’è entusiasmo - così De Rosa - e volontà di proseguire, con ottimi risultati come chi mi ha preceduto, l’attività dell’Arma sul territorio, a servizio dei cittadini. Per noi la collaborazione con la gente è un elemento fondamentale. Le priorità sono certamente il contrasto alla droga, triste realtà di cui spesso ci rendiamo bene conto solo quando tocca un familiare o un amico, ai reati contro il patrimonio e anche al reati di genere". Poi un aneddoto. "Ho incontrato subito disponibilità quando lo scorso 25 aprile, un giorno di festa durante il quale ero venuto a visitare questo territorio sapendo dell’incarico che avrei poi assunto, ho bucato una gomma dell’auto – continua il colonnello De Rosa – . Ero a pranzo in un ristorante del Ternano e un commensale di una comunione che stavano festeggiando lì, si è subito reso disponinibile. In pratica era il gommista del paese e mi ha risolto il problema, con grande gentilezza. È stato un gran bel biglietto da visita per questo territorio".